В России за сутки на COVID-19 заболело 10 699 человек

“За последние сутки в России выявлено 10 699 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 5232 (48,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 2805 человек”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что всего в стране выявлено 187 859 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 26 608 человек.

Также за сутки зафиксировано 98 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 1723 человека.

Напомним, в Украине уже 14 195 случаев COVID-19, из них 504 — в сутки.