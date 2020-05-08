В России за сутки на COVID-19 заболело 10 699 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В России за последние сутки на COVID-19 заболело 10 699 человек, всего в стране с начала эпидемии выявлено 187 859 заболевших. Про об этом сообщает УНН со ссылкой на профильный Telegram-канал.
“За последние сутки в России выявлено 10 699 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 5232 (48,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 2805 человек”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что всего в стране выявлено 187 859 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 26 608 человек.
Также за сутки зафиксировано 98 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 1723 человека.
Напомним, в Украине уже 14 195 случаев COVID-19, из них 504 — в сутки.