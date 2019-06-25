У Росії вперше за сто років прокинувся вулкан Райкоке

КИЇВ. 25 червня. УНН. Вулкан Райкоке з острова Центральних Курил в Сахалінській області РФ здійснив вулканічні вибухи через сотню років після останнього виверження. Про це повідомили в лабораторії геотермії Інституту вулканології і сейсмології ДВО РАН, передає УНН з посиланням на " Сибирь.Реалии".