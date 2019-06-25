У Росії вперше за сто років прокинувся вулкан Райкоке
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Вулкан Райкоке з острова Центральних Курил в Сахалінській області РФ здійснив вулканічні вибухи через сотню років після останнього виверження. Про це повідомили в лабораторії геотермії Інституту вулканології і сейсмології ДВО РАН, передає УНН з посиланням на " Сибирь.Реалии".
"За даними Сахалінської групи реагування на вулканічні виверження сильне експлозивне виверження вулкана Райкоке, згідно із супутниковими даними Himawari-8, почалося 21 червня о 18:05. З цього часу і до 18:30 було зафіксовано 6 вулканічних вибухів на висоту від 10 до 13 кілометрів. До 4:30 ранку наступного дня попільний шлейф мав протяжність в 920 кілометрів, в основному на схід", - повідомили в лабораторії.
За словами вчених, у неділю, 23 червня, до острова Райкоке підійшло судно з туристами "Афіна" і член експедиції зробив перші фото вулкана Райкоке після початку виверження, а також першим описав вибухи.
За його словами, вся поверхня острова була покрита товстим шаром світлого попелу білясто-бежевого кольору до декількох десятків сантиметрів. БУля підніжжя схилів в деяких кулуарах були свіжі осипи до декількох метрів завтовшки, вода сильно мінералізована, з характерним жовтувато-зеленуватим відтінком. Лавові потоки не спостерігалися.
При накаті хвиль у деяких місцях ставалися парові вибухи з викидом темно-коричневого пару. Одиночна скеля, раніше відокремлена від острова невеликою протокою в 30 метрів, тепер з'єднана з островом - протоку засипало так, що осип підпирає скелю.
Так, судячи з фото туристів, виверження сильно змінило берегову лінію острова відкладеннями пірокластичних потоків, пише видання.
Як повідомляв УНН, вулкан Попокатепетль поблизу столиці Мексики здійснив потужний викид попелу і пари висотою 5 км.