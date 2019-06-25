В России впервые за сто лет проснулся вулкан Райкоке
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Вулкан Райкоке с острова Центральных Курил в Сахалинской области РФ произвёл вулканические взрывы через сотню лет после последнего извержения. Об этом сообщили в лаборатории геотермии Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передаёт УНН со ссылкой на "Сибирь.Реалии".
"По данным Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения сильное эксплозивное извержение вулкана Райкоке, согласно спутниковым данным Himawari-8, началось 21 июня в 18:05. С этого времени и до 18:30 было зафиксировано 6 вулканических взрывов на высоту от 10 до 13 километров. К 4:30 утра следующего дня пепловый шлейф имел протяжённость в 920 километров, в основном на восток", – сообщили в лаборатории.
По словам учёных, в воскресенье, 23 июня, к острову Райкоке подошло судно с туристами "Афина" и член экспедиции сделал первые фото вулкана Райкоке после начала извержения, а также первым описал взрывы.
По его словам, вся поверхность острова была покрыта толстым слоем светлого пепла белесовато-бежевого цвета до нескольких десятков сантиметров. У основания склонов в некоторых кулуарах были свежие осыпи до нескольких метров толщиной, вода сильно минерализована, с характерным желтовато-зеленоватым оттенком. Лавовые потоки не наблюдались.
При накате волн в некоторых местах происходили паровые взрывы с выбросом тёмно-коричневого пара. Одиночная скала, ранее отделённая от острова небольшим проливом в 30 метров, теперь соединена с островом – пролив засыпан так, что осыпь подпирает скалу.
Так, судя по фото туристов, извержение сильно изменило береговую черту острова отложениями пирокластических потоков, пишет издание.
Как сообщал УНН, вулкан Попокатепетль близ столицы Мексики произвел мощный выброс пепла и пара высотой 5 км.