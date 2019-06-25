В России впервые за сто лет проснулся вулкан Райкоке

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 63938 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 136845 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 118880 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 178422 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 225876 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 196952 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 236393 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 206023 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 472880 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 239137 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
82%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 119331 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 46080 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 76803 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 49910 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 74998 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 243618 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 223375 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 308888 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 472859 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 567603 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 16583 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 178394 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 74512 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 71348 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 77010 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В России впервые за сто лет проснулся вулкан Райкоке

Киев • УНН

 • 15314 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Вулкан Райкоке с острова Центральных Курил в Сахалинской области РФ произвёл вулканические взрывы через сотню лет после последнего извержения. Об этом сообщили в лаборатории геотермии Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передаёт УНН со ссылкой на "Сибирь.Реалии".

В России впервые за сто лет проснулся вулкан Райкоке

"По данным Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения сильное эксплозивное извержение вулкана Райкоке, согласно спутниковым данным Himawari-8, началось 21 июня в 18:05. С этого времени и до 18:30 было зафиксировано 6 вулканических взрывов на высоту от 10 до 13 километров. К 4:30 утра следующего дня пепловый шлейф имел протяжённость в 920 километров, в основном на восток", – сообщили в лаборатории.

По словам учёных, в воскресенье, 23 июня, к острову Райкоке подошло судно с туристами "Афина" и член экспедиции сделал первые фото вулкана Райкоке после начала извержения, а также первым описал взрывы.

По его словам, вся поверхность острова была покрыта толстым слоем светлого пепла белесовато-бежевого цвета до нескольких десятков сантиметров. У основания склонов в некоторых кулуарах были свежие осыпи до нескольких метров толщиной, вода сильно минерализована, с характерным желтовато-зеленоватым оттенком. Лавовые потоки не наблюдались.

При накате волн в некоторых местах происходили паровые взрывы с выбросом тёмно-коричневого пара. Одиночная скала, ранее отделённая от острова небольшим проливом в 30 метров, теперь соединена с островом – пролив засыпан так, что осыпь подпирает скалу.

Так, судя по фото туристов, извержение сильно изменило береговую черту острова отложениями пирокластических потоков, пишет издание.

Как сообщал УНН, вулкан Попокатепетль близ столицы Мексики произвел мощный выброс пепла и пара высотой 5 км. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$81,984.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,732.77