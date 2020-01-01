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У Росії вперше виграли мільярд рублів в лотерею

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Житель Москви виграв в лотерею 1 мільярд рублів (381 мільйон гривень), купивши квиток за 100 рублів (38 гривень). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Столото".

Він переміг у рамках розіграшу новорічного тиражу лотереї "Русское лото".

В "Столото" відзначили, що сума виграшу стала рекордною в історії російських державних лотерей. Переможець купив виграшний квиток в Москві за 100 рублів, ім'я переможця поки не відомо.

Всього в святковому тиражі взяли участь понад 53 мільйони квитків, що стало рекордом за історію "Русского лото".

Нагадаємо, Кабмін виключив можливість грального бізнесу під виглядом "лотерей".

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