У Росії вперше виграли мільярд рублів в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Житель Москви виграв в лотерею 1 мільярд рублів (381 мільйон гривень), купивши квиток за 100 рублів (38 гривень). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Столото".
Він переміг у рамках розіграшу новорічного тиражу лотереї "Русское лото".
В "Столото" відзначили, що сума виграшу стала рекордною в історії російських державних лотерей. Переможець купив виграшний квиток в Москві за 100 рублів, ім'я переможця поки не відомо.
Всього в святковому тиражі взяли участь понад 53 мільйони квитків, що стало рекордом за історію "Русского лото".
Нагадаємо, Кабмін виключив можливість грального бізнесу під виглядом "лотерей".