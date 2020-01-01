В России впервые выиграли миллиард рублей в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Житель Москвы выиграл в лотерею 1 миллиард рублей (381 миллион гривен), купив билет за 100 рублей (38 гривен). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Столото".
Он победил в рамках розыгрыша новогоднего тиража лотереи "Русское лото".
В "Столото" отметили, что сумма выигрыша стала рекордной в истории российских государственных лотерей. Победитель купил выигрышный билет в Москве за 100 рублей, имя победителя пока не известно.
Всего в праздничном тираже участвовало более 53 миллиона билетов, что стало рекордом за историю "Русского лото".
Напомним, Кабмин исключил возможность игорного бизнеса под видом "лотерей".