В России впервые выиграли миллиард рублей в лотерею

Он победил в рамках розыгрыша новогоднего тиража лотереи "Русское лото".

В "Столото" отметили, что сумма выигрыша стала рекордной в истории российских государственных лотерей. Победитель купил выигрышный билет в Москве за 100 рублей, имя победителя пока не известно.

Всего в праздничном тираже участвовало более 53 миллиона билетов, что стало рекордом за историю "Русского лото".

Напомним, Кабмин исключил возможность игорного бизнеса под видом "лотерей".