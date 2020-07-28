У Росії виявили вже понад 823,5 тис. випадків COVID-19, за добу - 5395
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Росії виявлено вже 823 тис. 515 випадків COVID-19, за останню добу - 5395. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МОЗ РФ "Стопкоронавірус.рф".
"За останню добу у Росії виявлено 5395 хворих на нову коронавірусну інфекцію (коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у 84 регіонах, з них 1 620 випадків (30,0%) - активно, у контактних осіб, без клінічних проявів хвороби. Всього в країні наростаючим підсумком виявлено 823 тис. 515 хворих у 85 регіонах", - йдеться у повідомленні.
Також уточнюється, що за добу зафіксовано 150 летальних випадків.
"За весь період у Росії від коронавірусу померли 13 тис. 504 людини", - сказано у повідомленні.
Повідомляється, що найбільша кількість хворих зафіксована за добу у Москві - 674 особи, на другому місці - Свердловська область з 209 випадками, на третьому - Ханти-Мансійський автономний округ - 187.
Нагадаємо, ВООЗ зафіксувала 254 тисячі нових випадків COVID-19 у світі за добу.