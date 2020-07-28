В России обнаружили уже более 823,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 5395

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102423 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111651 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116534 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149708 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116354 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141119 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104159 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102827 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105091 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102286 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В России обнаружили уже более 823,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 5395

В России обнаружили уже более 823,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 5395

Киев  •  УНН

 • 13096 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В России выявлено уже 823 тыс. 515 случаев COVID-19 за последние сутки - 5395. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РФ "Стопкоронавирус.рф".

"За последние сутки в России выявлено 5395 больных новой коронавирусной инфекцией (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в 84 регионах, из них 1620 случаев (30,0%) - активно, у контактных лиц, без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 823 тыс. 515 больных в 85 регионах", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что за сутки зафиксировано 150 летальных случаев.

"За весь период в России от коронавируса умерли 13 тыс. 504 человека", - говорится в сообщении.

Сообщается, что наибольшее число заболевших зафиксировано за сутки в Москве - 674 человека, на втором месте - Свердловская область с 209 случаями, на третьем - Ханты-Мансийский автономный округ - 187.

Напомним, ВОЗ зафиксировала 254 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за сутки.

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