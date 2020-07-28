В России обнаружили уже более 823,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 5395
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В России выявлено уже 823 тыс. 515 случаев COVID-19 за последние сутки - 5395. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РФ "Стопкоронавирус.рф".
"За последние сутки в России выявлено 5395 больных новой коронавирусной инфекцией (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в 84 регионах, из них 1620 случаев (30,0%) - активно, у контактных лиц, без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 823 тыс. 515 больных в 85 регионах", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что за сутки зафиксировано 150 летальных случаев.
"За весь период в России от коронавируса умерли 13 тыс. 504 человека", - говорится в сообщении.
Сообщается, что наибольшее число заболевших зафиксировано за сутки в Москве - 674 человека, на втором месте - Свердловская область с 209 случаями, на третьем - Ханты-Мансийский автономный округ - 187.
Напомним, ВОЗ зафиксировала 254 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за сутки.