У рф розслідують "теракт" з тортом: уродженець Мелітополя нібито намагався отруїти 77 російських пілотів

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 14902 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 85294 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 161267 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 161904 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 131542 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135509 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86867 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93701 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99316 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89908 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1м/с
71%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 10584 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 11683 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 11740 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 11365 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 9690 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 161900 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 227795 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 376658 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 313100 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 420918 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 10730 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16133 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32851 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29536 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 131539 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У рф розслідують "теракт" з тортом: уродженець Мелітополя нібито намагався отруїти 77 російських пілотів

Київ • УНН

 • 267888 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В рф порушено кримінальну справу проти 33-річного уродженця Мелітополя за нібито терористичний акт щодо випускників військового авіаційного училища армавіру. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання "Медіазона".

У рф розслідують "теракт" з тортом: уродженець Мелітополя нібито намагався отруїти 77 російських пілотів

Деталі

Управління слідчого комітету по краснодарському краю відзвітувало про порушення кримінальної справи про теракт, в якій фігурує уродженець Мелітополя. 

За даними російських слідчих, 21 жовтня він приїхав на зустріч, де були 77 випускників авіаційного училища і передав присутнім 20-кілограмовий торт з емблемою училища, а також коробку з віскі Jameson. Чоловік повідомив, що це подарунок від одного з однокурсників, який не зміг приїхати.

Як йдеться у звіті, поведінка кур’єра здалася льотчикам дивною і вони не стали пробувати алкоголь і торт. Подальша експертиза нібито підтвердила наявність у торті й алкоголі медичних препаратів у великих токсичних дозах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росіяни відзвітували, що запобігли теракту у військовій частині 

На теперішній час відомо, що проти нього порушено кримінальну справу за статтею про вчинення терористичного акту, продовжуються допити та експертиза вилучених речей. Чоловіку загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо

21 жовтня військовим льотчикам рф подарували на випускний величезний отруєний торт і алкоголь. Цього дня випускники училища відзначали 20-річчя впуску в одному із ресторанів міста. У спробі отруєння випускників армавірського льотного училища в Ставрополі звинувачують українця. За даними російських ЗМІ звинувачення повісили на Єгора Семенова з Мелітополя. Його затримали наступного дня у справі про дрібне хуліганство. За що Армавірський міський суд заарештував його на 15 діб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаКримінал та НП
Brent
$64.55
Bitcoin
$84,563.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.72
Ethereum
$1,630.37