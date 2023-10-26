У рф розслідують "теракт" з тортом: уродженець Мелітополя нібито намагався отруїти 77 російських пілотів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В рф порушено кримінальну справу проти 33-річного уродженця Мелітополя за нібито терористичний акт щодо випускників військового авіаційного училища армавіру. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання "Медіазона".
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Управління слідчого комітету по краснодарському краю відзвітувало про порушення кримінальної справи про теракт, в якій фігурує уродженець Мелітополя.
За даними російських слідчих, 21 жовтня він приїхав на зустріч, де були 77 випускників авіаційного училища і передав присутнім 20-кілограмовий торт з емблемою училища, а також коробку з віскі Jameson. Чоловік повідомив, що це подарунок від одного з однокурсників, який не зміг приїхати.
Як йдеться у звіті, поведінка кур’єра здалася льотчикам дивною і вони не стали пробувати алкоголь і торт. Подальша експертиза нібито підтвердила наявність у торті й алкоголі медичних препаратів у великих токсичних дозах.
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На теперішній час відомо, що проти нього порушено кримінальну справу за статтею про вчинення терористичного акту, продовжуються допити та експертиза вилучених речей. Чоловіку загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі.
Нагадаємо
21 жовтня військовим льотчикам рф подарували на випускний величезний отруєний торт і алкоголь. Цього дня випускники училища відзначали 20-річчя впуску в одному із ресторанів міста. У спробі отруєння випускників армавірського льотного училища в Ставрополі звинувачують українця. За даними російських ЗМІ звинувачення повісили на Єгора Семенова з Мелітополя. Його затримали наступного дня у справі про дрібне хуліганство. За що Армавірський міський суд заарештував його на 15 діб.