У Росії розбився навчально-бойовий літак
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Навчальний літак Л-39 зазнав аварії в Краснодарському краї, доля льотчиків невідома. Про це ТАСС повідомили в Міноборони РФ, передає УНН.
"Навчальний літак Л-39 зазнав аварії в Краснодарському краї, доля льотчиків невідома. Відзначається, що попередню причину аварії - технічна несправність", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 18 вересня російський військовий літак Іл-20 був збитий над Середземним морем системою ППО Сирії.
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Нагадаємо, навчально-тренувальний літак ВПС Саудівської Аравії зазнав у понеділок катастрофу на північному заході королівства.
Раніше, невеликий приватний літак з трьома пасажирами на борту впав в Атлантичний океан біля острова Лонг-Айленд на півдні штату Нью-Йорк.