В России разбился учебно-боевой самолет

"Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, судьба летчиков неизвестна. Отмечается, что предварительная причина крушения - техническая неисправность", - сказано в сообщении.



Как сообщал УНН, 18 сентября российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии.



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Напомним, учебно-тренировочный самолет ВВС Саудовской Аравии потерпел в понедельник катастрофу на северо-западе королевства.



Ранее, небольшой частный самолет с тремя пассажирами на борту упал в Атлантический океан у острова Лонг-Айленд на юге штата Нью-Йорк.