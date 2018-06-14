У Росії побили фанатів з Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У російському Санкт-Петербурзі напали на пару представників ЛГБТ з Франції, які приїхали на чемпіонат світу з футболу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Metro.
Інцидент стався, коли пара з Франції намагалася зловити таксі. Повідомляється, що на французів напали двоє чоловіків і побили їх на ґрунті гомофобії. Один з постраждалих отримав травми голови і щелепи, у нього підозрюють також струс головного мозку.
Пізніше підозрюваних затримали. Ними виявилися 25-річний Ісмет Гайдаров і 24-річний Расул Магомедов.
Як повідомляв УНН, російська поліція затримала в Москві відомого британського активіста, який виступає за права ЛГБТ, Пітера Тетчела за незаконний протест в перший день Чемпіонату світу з футболу.