У Росії підозрюють структури мільярдера Гуцерієва в контрабанді нафти в Україну - росЗМІ

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У контрабанді нафтопродуктів в Україну на більш ніж 2 млрд руб. підозрюються структури мільярдера Михайла Гуцерієва і його сина Саїда. У середу в межах розслідування кримінальної справи співробітники МВС і ФСБ РФ провели 14 обшуків у Москві і Московській області, Санкт-Петербурзі, а також в Ростовській і Нижегородської областях, а також в квартирі Гуцерієва-старшого, проте ні затриманих, ні підозрюваних у справі поки немає, передає УНН з посиланням на російське видання "Коммерсант".