У Росії підозрюють структури мільярдера Гуцерієва в контрабанді нафти в Україну - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У контрабанді нафтопродуктів в Україну на більш ніж 2 млрд руб. підозрюються структури мільярдера Михайла Гуцерієва і його сина Саїда. У середу в межах розслідування кримінальної справи співробітники МВС і ФСБ РФ провели 14 обшуків у Москві і Московській області, Санкт-Петербурзі, а також в Ростовській і Нижегородської областях, а також в квартирі Гуцерієва-старшого, проте ні затриманих, ні підозрюваних у справі поки немає, передає УНН з посиланням на російське видання "Коммерсант".
Так, за даними джерел видання, кримінальну справу за ст. 226.1 КК РФ (контрабанда стратегічно важливих товарів і ресурсів) було порушено 22 листопада 2019 року управлінням на транспорті МВС Росії по Центральному федеральному округу.
Підставою для цього стали рапорти співробітників ФСБ і Федеральної митної служби. З них випливало, що в 2017-2018 роках холдинг "Фортеинвест", що входить до групи "Сафмар" Михайла Гуцерієва, за підробленими документами вивіз в Україну 130 тис. тонн нафтопродуктів більш ніж на 2 млрд руб. При цьому в супровідних документах значилося, що насправді пальне нібито мало опинитися у Туреччині. Однак, за версією оперативників, кінцевими пунктами танкерів з бензином, дизпаливом та мазутом, що виходили з російських портів, зокрема з Азова, стали українські порти.
У середу в межах розслідування цієї кримінальної справи співробітники МВС і ФСБ провели обшуки за 14 адресами в Москві і Московській області, Санкт-Петербурзі, а також в Ростовській і Нижньогородській областях. У столиці РФ слідчо-оперативні заходи проходили в офісі компанії "Фортеинвест", де силовики вилучили паперові документи і електронні носії інформації.
Як пише видання, серед адрес, санкцію на обшук за якими видав Хорошевський райсуд Москви, значилася квартира в Хамовниках, що належить Михайлу Гуцерієву. Сам Гуцерієв-старший заявив журналістам, що повідомлення про обшуки у нього і в підконтрольних йому структурах - провокація. Водночас, у соцмережах після його виступу з'явилися фото- і відеоматеріали, зняті оперативними співробітниками під час слідчих дій в квартирі Михайла Гуцерієва.
Крім того, напередодні російське інформагентство ТАСС з посиланням на в офіційну заяву групи "Сафмар" повідомило, що будь-які претензії до компаній групи у правоохоронних органів відсутні, а інформація про обшуки в її офісах не відповідає дійсності.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в той же день заявив журналістам, що йому нічого не відомо про нібито обшуки в квартирах і офісах бізнесмена Михайла Гуцерієва.
За даними "Коммерсанта", поки ні затриманих, ні підозрюваних у цій справі немає - вони можуть з'явитися лише після того, як слідство вивчить всю вилучену документацію, проведе перші допити і отримає результати експертиз.
Нагадаємо, Росію запідозрили у поставках нафти КНДР в обхід санкцій.