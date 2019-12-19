В России подозревают структуры миллиардера Гуцериева в контрабанде нефти в Украину - росСМИ

Так, по данным источников издания, уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) было возбуждено 22 ноября 2019 года управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Основанием для этого стали рапорты сотрудников ФСБ и Федеральной таможенной службы. Из них следовало, что в 2017–2018 годах холдинг "Фортеинвест", входящий в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, по подложным документам вывез в Украину 130 тыс. тонн нефтепродуктов более чем на 2 млрд руб. При этом в сопроводительных документах значилось, что на самом деле горючее якобы должно было оказаться в Турции. Однако, по версии оперативников, конечными пунктами выходивших из российских портов, в частности из Азова, танкеров с бензином, дизтопливом и мазутом стали украинские порты.

В среду в рамках расследования этого уголовного дела сотрудники МВД и ФСБ провели обыски по 14 адресам в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также в Ростовской и Нижегородской областях. В столице РФ следственно-оперативные мероприятия проходили в офисе "Фортеинвеста", где силовики изъяли бумажную документацию и электронные носители информации.

Как пишет издание, среди адресов, санкцию на обыск по которым выдал Хорошевский райсуд Москвы, значилась принадлежащая Михаилу Гуцериеву квартира в Хамовниках. Сам Гуцериев-старший заявил журналистам, что сообщения об обысках у него и в подконтрольных ему структурах — провокация. В то же время, в соцсетях после его выступления появились фото- и видеоматериалы, снятые оперативными сотрудниками во время следственных действий в квартире Михаила Гуцериева.

Кроме того, накануне российское информагентство ТАСС со ссылкой на в официальное заявление группы "Сафмар" сообщило, что какие-либо претензии к компаниям группы у правоохранительных органов отсутствуют, а информация об обысках в ее офисах не соответствует действительности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день заявил журналистам, что ему ничего не известно о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева.

По данным "Коммерсанта", пока ни задержанных, ни подозреваемых в этом деле нет - они могут появиться лишь после того, как следствие изучит всю изъятую документацию, проведет первые допросы и получит результаты экспертиз.