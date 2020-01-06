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У Росії обговорюють трансляцію виграшного матчу 2011 року замість прямої трансляції програшу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. У Росії й інших країнах продовжують обговорювати трансляцію російським спортивним телеканалом запису хокейного матчу молодіжних команд 2011 року, в якому Росія виграла в Канади, в той самий час, коли відбувався новий матч, у якому Росія програла; внаслідок цього чимало глядачів почали святкувати “перемогу Росії”. Про це пише Радіо Свобода із посиланням на російські ЗМІ, передає УНН.

Ідеться про фінальний матч молодіжного чемпіонату світу з хокею між збірними Канади і Росії ввечері 5 січня. Росіяни вигравали 3:1, але врешті програли з рахунком 3:4. Пряму трансляцію матчу вів російський телевізійний “Перший канал”.

Як повідомили на російському сайті sports.ru, вирішальні ігри чемпіонату мав показувати інший телеканал, “Матч ТВ”, але їх перенесли на “Перший”, коли команда Росії вийшла до півфіналу, а потім і до фіналу. Натомість “Матч ТВ” в той самий час показував запис фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею 2011 року, що теж був між збірними Канади і Росії — тоді, навпаки, виграла російська збірна з рахунком 5:3.

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Телеканал не приховував, що йдеться про запис старого матчу, але й не привертав до цього особливої уваги. Через це частина глядачів не помітила підміни і продовжувала вважати, що канал, як і було заплановано первісно, веде пряму трансляцію. Відтак після завершення дехто почав святкувати гадану “перемогу Росії”, свідчать дописи в соцмережах.

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