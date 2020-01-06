В России обсуждают трансляцию победного матча 2011 года вместо прямой трансляции проигрыша
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В России и других странах продолжают обсуждать трансляцию российским спортивным телеканалом записи хоккейного матча молодежных команд 2011 года, в котором Россия выиграла у Канады, в то же время, когда происходил новый матч, в котором Россия проиграла; вследствие этого многие зрители начали праздновать "победу России". Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на российские СМИ, передает УНН.
Речь идет о финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и России вечером 5 января. Россияне выигрывали 3:1, но в конце проиграли со счетом 3:4. Прямую трансляцию матча вел российский телевизионный “Первый канал”.
Как сообщили в российском сайте sports.ru, решающие игры чемпионата должен был показывать другой телеканал, “Матч ТВ”, но их перенесли на “Первый”, когда команда России вышла в полуфинал, а затем и в финал. Зато “Матч ТВ” в то же время показывал запись финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года, который тоже был между сборными Канады и России — тогда, наоборот, выиграла российская сборная со счетом 5:3.
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Телеканал не скрывал, что речь идет о записи старого матча, но и не привлекал к этому особого внимания. Из-за этого часть зрителей не заметила подмены и продолжала считать, что канал, как и было запланировано изначально, ведет прямую трансляцию. Поэтому после завершения кое-кто начал праздновать кажущуюся “победу России”, свидетельствуют сообщения в соцсетях.