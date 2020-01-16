У Росії назвали терміни проведення референдуму щодо поправок до конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Всеросійське голосування по поправках до Конституції РФ, які запропонував президент Росії Володимир Путін під час послання Федеральним зборам, планується провести до 1 травня 2020 року, повідомило федеральному агентству ТАСС в четвер джерело в Раді Федерації, пише УНН.
“До 1 травня пройде всеросійське добровільне голосування щодо законопроектів, які будуть стосуватися внесення поправок до Конституції, голосування пройде в один з вихідних днів”, — сказало джерело.
Він додав, що зараз розробляється порядок проведення голосування.
Як повідомило джерело, Рада Ради Федерації на засіданні 21 січня затвердить план реалізації положень послання президента Федеральним зборам.
“План реалізації положень послання президента буде затверджений на засіданні Ради палати у вівторок, 21 січня”, — сказав він.
За словами джерела, законопроекти щодо поправок до Конституції, швидше за все, будуть внесені в Держдуму в лютому-березні 2020 року.
Нагадаємо, Путін запропонував винести поправки в конституцію на референдум.