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В России назвали сроки проведения референдума по поправкам в конституцию

Киев • УНН

 • 13117 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая 2020 года, сообщил федеральному агентству ТАСС в четверг источник в Совете Федерации, пишет УНН.

В России назвали сроки проведения референдума по поправкам в конституцию

“До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней”, — сказал источник.

Он добавил, что сейчас разрабатывается порядок проведения голосования.

Как сообщил источник, Совет Совета Федарации на заседании 21 января утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию.

“План реализации положений послания президента будет утвержден на заседании Совета палаты во вторник, 21 января”, — сказал он.

По словам источника, законопроекты по поправкам в Конституцию, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года.

Напомним, Путин предложил вынести поправки в конституцию на референдум.

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