У росії на військовому пам'ятнику літеру Z перетворили на AZOV

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Як зазначили, у кам'янську-уральському після вторгнення рф в Україну на пам'ятнику загиблим в Афганістані та Чечні військовим намалювали символ Z, який російська пропаганда використовує для підтримки війни.

У ніч на 11 липня за допомогою балончика з фарбою до Z додали ще три літери і вийшло AZOV – назва полку, який обороняв Маріуполь від російських окупантів.

Того, хто зробив новий напис, розшукує поліція. Йому може загрожувати відповідальність за ч. 3 ст. 354.1 кк рф (Осквернення символів військової слави росії), що передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Також може бути порушена кримінальна або адміністративна справа за новими статтями – про "фейки" щодо збройних сил рф або про "дискредитацію" російської армії.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7214, який забороняє використання російської неонацистської символіки Z, V та визнає рф державою-терористом.