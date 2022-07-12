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В россии на военном памятнике букву Z превратили в AZOV

Киев • УНН

 • 153911 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. В городе каменск-уральский свердловской области рф неизвестный с буквы Z на военном памятнике сделал надпись AZOV. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как отметили, в каменске-уральском после вторжения рф в Украину на памятнике погибшим в Афганистане и Чечне военным нарисовали символ Z, который российская пропаганда использует для поддержки войны.

В ночь на 11 июля с помощью баллончика с краской к Z добавили еще три буквы и вышло AZOV – название полка, который оборонял Мариуполь от российских оккупантов.

Того, кто сделал новую надпись, разыскивает полиция. Ему может угрожать ответственность по ч. 3 ст. 354.1 ук рф (Осквернение символов воинской славы россии), что предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Также может быть возбуждено уголовное или административное дело по новым статьям – о "фейках" в отношении вооруженных сил рф или о "дискредитации" российской армии.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект №7214, который запрещает использование российской неонацистской символики Z, V и признает рф государством-террористом.

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