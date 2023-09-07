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У росії на хабарі у 30 млн рублів попалися два генерали, які відповідають за ппо москви

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У москві генерал-майорів огнієнка та біляцького підозрюють у корупції. костянтина огнієнка помістили під варту, а дмитра біляцького – під домашній арешт, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

костянтин огієнко – колишній командувач 1-го ордену Леніна армії ппо особливого призначення, який несе відповідальність за удари з повітря, - став фігурантом кримінальних справ про хабар в особливо великому розмірі.

Відповідно до повідомлень, підозрюваним може загрожувати від восьми до 15 років позбавлення волі.

огієнко разом із командувачем 4-ї дивізії ппо генерал-майором дмитром біляцьким отримав 500 тисяч рублів від керівників групи організації «Надія».

За даними ЗМІ, це була перша частина хабаря на середньострокову суму в 30 мільйонів рублів, за що обіцяли виділити під забудову землі міноборони рф у підмосковному Довгопрудному та Лобному.

Наразі відомо, що огнієнка поміщено під варту, а біляцького - під домашній арешт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У волгоградській області рф безпілотник намагався атакувати одну з військових частин – росЗМІ

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