В россии на взятке в 30 млн рублей попались два генерала, отвечающие за ппо москвы

Детали

константин огиенко – бывший командующий 1-го ордена ленина армии ппо особого назначения, который несет ответственность за удары с воздуха, - стал фигурантом уголовных дел о взятке в особо крупном размере.

Согласно сообщениям, подозреваемым может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

огиенко вместе с командующим 4-й дивизии ппо генерал-майором дмитрием беляцким получил 500 тысяч рублей от руководителей группы организации «Надежда».

По данным СМИ, это была первая часть взятки на среднесрочную сумму в 30 миллионов рублей, за что обещали выделить под застройку земли минобороны рф в подмосковном Долгопрудном и Лобном.

В настоящее время известно, что огниенко помещен под стражу, а беляцкий - под домашний арест.

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