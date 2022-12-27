У росії хочуть створити 16 військових навчальних центрів у федеральних вузах

Цитата

“Створити військові навчальні центри при федеральних державних освітніх організаціях вищої освіти за переліком згідно з додатком”, — йдеться у документі.

Додамо

Секретар РНБО Олексій Данилов днями заявив, що керівництво росії розглядає питання загальної мобілізації, не виключено, що Росія закриє кордони для виїзду чоловіків до 65 років.