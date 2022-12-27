В рф хотят создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах

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“Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по перечню согласно приложению”, — говорится в документе.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов на днях заявил, что руководство россии рассматривает вопрос общей мобилизации, не исключено, что россия закроет границы для выезда мужчин до 65 лет.