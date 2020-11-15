У Росії другий день поспіль понад 22 тисячі випадків коронавірусу

“За останню добу в Росії виявлено 22 572 хворих коронавірусною інфекцією COVID-19 в 85 регіонах, в тому числі активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби - 5 854 (25,9%)”, - зазначили в відомстві.

Як повідомляє російський оперативний штаб по боротьбі з вірусом, всього в країні коронавірус було виявлено у 1 925 825 осіб у 85 регіонах.

Також за добу зафіксовано 352 летальних результатів. За весь період в Росії від коронавірусу померло 33 186 осіб.

Напередодні в Росії було виявлено 22 702 випадки COVID-19 за добу.

Нагадаємо, станом на ранок неділі, 15 листопада, у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися понад 53,8 млн осіб.



