В России второй день подряд более 22 тысяч случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. По состоянию на утро 15 ноября в России зарегистрированы 22 572 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки, пишет УНН со ссылкой на российский федеральный штаб по борьбе с вирусом.
"За последние сутки в России выявлено 22 572 больных коронавируснойинфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни - 5854 (25,9%)", - отметили в ведомстве.
Как сообщает российский оперативный штаб по борьбе с вирусом, всего в стране было выявлено коронавирус у 1 925 825 лиц в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 352 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса умерло 33 186 человек.
Накануне в России было выявлено 22 702 случая COVID-19 за сутки.
Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 15 ноября, в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 53,8 млн человек.