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У Росії черговий антирекорд за кількістю нових хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. У Росії за добу зафіксували рекордну кількість інфікованих коронавірусом - 11 656. Загалом же у країні - 221 344 випадки захворювання на COVID-19, з яких 2009 - летальні. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційну інформацію російського уряду про поширення коронавірусу у РФ у відповідному Telegram-каналі.

У Росії черговий антирекорд за кількістю нових хворих на COVID-19

"За останню добу в Росії виявлено 11 656 хворих новою коронавірусною інфекцією у 84 регіонах, з них 5417 (46,5%) - активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. При цьому виписано після одужання 5495 осіб", - йдеться у повідомленні.

Всього в країні, як зазначається, виявлено 221 344 хворих у 85 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 39 801 людини.

"Також за добу зафіксовано 94 летальних випадки. За весь період в Росії від коронавірусу померло 2009 осіб", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на ранок 11 травня загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі становить 282 709 осіб.

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