В России очередной антирекорд по количеству новых больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В России за сутки зафиксировали рекордное количество инфицированных коронавирусом - 11 656. Всего же в стране - 221 344 случая заболевания COVID-19, из которых 2 009 - летальные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальную информацию российского правительства о распространении коронавируса в РФ в соответствующем Telegram-канале.
"За последние сутки в России выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 5417 (46,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 5495 человек", - говорится в сообщении.
Всего в стране, как отмечается, выявлено 221 344 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 39 801 человека.
"Также за сутки зафиксировано 94 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 2009 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, на утро 11 мая общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 282 709 человек.