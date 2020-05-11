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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России очередной антирекорд по количеству новых больных COVID-19

Киев • УНН

 • 15065 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В России за сутки зафиксировали рекордное количество инфицированных коронавирусом - 11 656. Всего же в стране - 221 344 случая заболевания COVID-19, из которых 2 009 - летальные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальную информацию российского правительства о распространении коронавируса в РФ в соответствующем Telegram-канале.

В России очередной антирекорд по количеству новых больных COVID-19

"За последние сутки в России выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 5417 (46,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 5495 человек", - говорится в сообщении.

Всего в стране, как отмечается, выявлено 221 344 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 39 801 человека.

"Также за сутки зафиксировано 94 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 2009 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, на утро 11 мая общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 282 709 человек.

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