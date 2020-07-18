У Росії 20-річна чемпіонка світу з фігурного катання наклала на себе руки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У Росії чемпіонка світу, фігуристка Катерина Александровська наклала на себе руки. Дівчина залишила записку зі словом “люблю”. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
“Чемпіонка світу серед юніорів з фігурного катання Катерина Александровська наклала на себе руки в Москві... Тіло 20-річної Александровської було виявлено біля будинку на вулиці 1905 року. Попередня причина загибелі — самогубство”, - йдеться в повідомленні.
Також вона залишила записку зі словом “люблю”.
“За словами джерела, раніше дівчина вже намагалася накласти на себе руки після перенесеної травми”, — йдеться в повідомленні.
Додамо, Александровська народилася 1 січня 2000 року. Останнім часом вона представляла Австралію. У 2017 році стала чемпіонкою світу серед юніорів з фігурного катання в парі зі спортсменом Харлі Віндзор, в тому ж році пара перемогла в юніорському фіналі Гран-прі, вони двічі ставали чемпіонами Австралії (в 2017-м і 2019 році).
Нагадаємо, на мосту Патона в Києві 20-річний студент намагався накласти на себе руки через проблеми з фінансами і навчанням, але патрульні поліцейські запобігли цьому.