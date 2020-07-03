Студент из-за проблем с учебой и деньгами пытался совершить самоубийство на мосту Патона
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. На мосту Патона в Киеве 20-летний студент пытался покончить с собой из-за проблем с финансами и обучением, но патрульные полицейские предотвратили это. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции столицы.
Так, вчера патрульные получили вызов о попытке самоубийства.
"На мосту Патона, за перилами аварийного спуска, они обнаружили мужчину, который пытался покончить с собой. Во время разговора Евгению и Александру (лейтенантам полиции - ред.) удалось завоевать его доверие и успокоить. Инспекторы отвели гражданина в безопасное место. Кроме подавленного психологического состояния, тот имел порезы на руках, поэтому инспекторы вызвали медиков и перебинтовали ему руки", - говорится в сообщении.
Во время беседы с патрульными 20-летний парень рассказал, что он студент. Пошел на отчаянный поступок из-за проблем в учебе и финансах. Инспекторы передали его врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
Напомним, в Киевской области полицейский якобы застрелился после совершения им ДТП, в котором никто не пострадал.