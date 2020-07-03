Студент через проблеми з навчанням і грошима намагався скоїти самогубство на мосту Патона

Так, вчора патрульні отримали виклик про спробу самогубства.

"На мосту Патона, за поручнями аварійного спуску, вони виявили чоловіка, який намагався накласти на себе руки. Під час розмови Євгенію та Олександру (лейтенантам поліції - ред.) вдалося завоювати його довіру та заспокоїти. Інспектори відвели громадянина у безпечне місце. Крім пригніченого психологічного стану, той мав порізи на руках, тож інспектори викликали медиків та перебинтували йому руки", - йдеться в повідомленні.

Під час бесіди з патрульними 20-річний хлопець розповів, що він студент. Пішов на відчайдушний вчинок через проблеми у навчанні та фінансах. Інспектори передали його лікарям швидкої допомоги для подальшої шпиталізації.

Нагадаємо, у Київській області поліцейський нібито застрелився після скоєння ним ДТП, у якій ніхто не постраждав.