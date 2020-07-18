В России 20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102406 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111630 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116513 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149675 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116341 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141100 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104153 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102826 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105091 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102286 просмотра

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В России 20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой

В России 20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой

Киев  •  УНН

 • 52751 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. В России чемпионка мира, фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой. Девушка оставила записку со словом "люблю". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская покончила с собой в Москве... Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Предварительная причина гибели — суицид”, — говорится в сообщениии.

Также она оставила записку со словом “люблю”.

“По словам источника, ранее девушка уже пыталась покончить с собой после перенесенной травмы”, — говорится в сообщении.

Добавим, Александровская родилась 1 января 2000 года. В последнее время она представляла Австралию. В 2017 году стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию в паре со спортсменом Харли Уиндзором, в том же году пара победила в юниорском финале Гран-при, они дважды становились чемпионами Австралии (в 2017-м и 2019 году)

Напомним, на мосту Патона в Киеве 20-летний студент пытался покончить с собой из-за проблем с финансами и обучением, но патрульные полицейские предотвратили это.

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