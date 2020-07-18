В России 20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В России чемпионка мира, фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой. Девушка оставила записку со словом "люблю". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская покончила с собой в Москве... Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Предварительная причина гибели — суицид”, — говорится в сообщениии.
Также она оставила записку со словом “люблю”.
“По словам источника, ранее девушка уже пыталась покончить с собой после перенесенной травмы”, — говорится в сообщении.
Добавим, Александровская родилась 1 января 2000 года. В последнее время она представляла Австралию. В 2017 году стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию в паре со спортсменом Харли Уиндзором, в том же году пара победила в юниорском финале Гран-при, они дважды становились чемпионами Австралии (в 2017-м и 2019 году)
Напомним, на мосту Патона в Киеве 20-летний студент пытался покончить с собой из-за проблем с финансами и обучением, но патрульные полицейские предотвратили это.