У російському ярославлі заявили про спробу атаки БПЛА на найбільший НПЗ півночі рф
Київ • УНН
Губернатор ярославської області рф повідомив про знищення українського БПЛА, що нібито намагався атакувати місцевий НПЗ. Жителі чули вибухи, було перекрито московський проспект, де розташований найбільший НПЗ півночі росії.
Губернатор ярославської області рф михайло євраєв повідомив, що сьогодні на підльоті до ярославля нібито було знищено український дрон, який намагався атакувати НПЗ. Про це УНН передає із посиланням на російські ЗМІ.
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Як вказав губернатор ярославської області, руйнувань і постраждалих нібито немає.
За даними ярославських журналістів, після 6 ранку, коли жителі області чули вибухи, було перекрито московський проспект. Як пише Astra, з цього можна зробити висновок, що, ймовірно, БПЛА мав атакувати розташований на цьому проспекті "Славнефть - ЯНОС" - найбільший нафтопереробний завод півночі росії.
Пізніше сьогодні вибух прогримів на іншому великому російському НПЗ - "Газпромнефть-ОНПЗ" в омську.
На нафтозаводі в омську стався потужний вибух: двоє постраждалих26.08.24, 13:18 • 14686 переглядiв