В российском ярославле заявили о попытке атаки БПЛА на крупнейший НПЗ севера рф

Губернатор ярославской области рф михаил евраев сообщил, что сегодня на подлете к ярославлю якобы был уничтожен украинский дрон, который пытался атаковать НПЗ. Об этом УНН передает со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Как указал губернатор ярославской области, разрушений и пострадавших якобы нет.

По данным ярославских журналистов, после 6 утра, когда жители области слышали взрывы, был перекрыт московский проспект. Как пишет Astra, из этого можно сделать вывод, что, вероятно, БПЛА должен был атаковать расположенный на этом проспекте «Славнефть - ЯНОС» - крупнейший нефтеперерабатывающий завод севера россии.

Позже сегодня взрыв прогремел на другом крупном российском НПЗ - «Газпромнефть-ОНПЗ» в омске.

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