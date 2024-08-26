В российском ярославле заявили о попытке атаки БПЛА на крупнейший НПЗ севера рф
Киев • УНН
Губернатор ярославской области рф сообщил об уничтожении украинского БПЛА, якобы пытавшегося атаковать местный НПЗ. Жители слышали взрывы, был перекрыт московский проспект, где расположен крупнейший НПЗ севера россии.
Губернатор ярославской области рф михаил евраев сообщил, что сегодня на подлете к ярославлю якобы был уничтожен украинский дрон, который пытался атаковать НПЗ. Об этом УНН передает со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Как указал губернатор ярославской области, разрушений и пострадавших якобы нет.
По данным ярославских журналистов, после 6 утра, когда жители области слышали взрывы, был перекрыт московский проспект. Как пишет Astra, из этого можно сделать вывод, что, вероятно, БПЛА должен был атаковать расположенный на этом проспекте «Славнефть - ЯНОС» - крупнейший нефтеперерабатывающий завод севера россии.
Позже сегодня взрыв прогремел на другом крупном российском НПЗ - «Газпромнефть-ОНПЗ» в омске.
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