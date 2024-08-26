На нефтезаводе в омске произошел мощный взрыв: двое пострадавших

На омском нефтезаводе "Газпромнефть-ОНПЗ" произошел взрыв. Сейчас из установки АВТ-11, предназначенной для разделения нефти на фракции и дальнейшей их переработки, идет огонь. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

На омском нефтезаводе "Газпромнефть-ОНПЗ" прогремел сильный взрыв, затем на территории предприятия начался пожар, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что это один из крупнейших НПЗ в россии. По сообщениям росСМИ, при взрыве пострадали двое сотрудников предприятия, у них ожоги.

Напомним

На нефтебазе "Кавказ" в пролетарске возник четвертый очаг пожара, огонь перекинулся на цистерны в западной части. Пожар продолжается с 18 августа после атаки украинских беспилотников.