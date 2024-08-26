На нафтозаводі в омську стався потужний вибух: двоє постраждалих
Київ • УНН
На омському нафтозаводі "Газпромнефть-ОНПЗ" стався вибух, після чого почалася пожежа. Двоє співробітників отримали опіки.
На омському нафтозаводі "Газпромнефть-ОНПЗ" стався вибух. Наразі з установки АВТ-11, призначеної для розділення нафти на фракції та подальшої їх переробки, йде вогонь. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
На омському нафтозаводі "Газпромнефть-ОНПЗ" пролунав сильний вибух, потім на території підприємства почалася пожежа,
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Зазначається, що це один із найбільших НПЗ у росії. За повідомленнями росЗМІ, під час вибуху постраждали двоє співробітників підприємства, у них опіки.
Нагадаємо
На нафтобазі "Кавказ" у пролетарську виник четвертий осередок пожежі, вогонь перекинувся на цистерни в західній частині. Пожежа триває з 18 серпня після атаки українських безпілотників.