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У російському місті виборг гучний вибух, жителі зняли великий стовп білого диму

У російському місті виборг гучний вибух, жителі зняли великий стовп білого диму

Київ • УНН

 • 24058 перегляди

Жителі міста виборг почули гучний вибух і побачили величезний стовп білого диму, що викликало паніку. Місцеве МНС стверджує, що це був запланований вибух під час видобутку гранітної крихти в кар'єрі.

Жителі російського виборгу повідомляють про гучний вибух, в соцмережах розповсюджується відео зі стовпом білого диму. Про це пише УНН з посиланням на російські пабліки.

Деталі

Жителі міста виборг ленінградської області рф чули гучний вибух після якого в стороні над містом вони побачили величезний стовп білого диму. Очевидці кажуть, що вибух був настільки потужним, що земля тремтіла під ногами.

Місцеві Telegram-канали поширили відео, на якому цей дим можна добре розгледіти.

Пізніше місцеве МНС повідомило, що нібито вибух під виборгом - це планові роботи з видобутку гранітної крихти в одному з кар'єрів.

Ці удари будуть продовжуватись: Юсов про вибухи в тулі23.01.24, 18:10 • 26896 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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