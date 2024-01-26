У російському місті виборг гучний вибух, жителі зняли великий стовп білого диму
Київ • УНН
Жителі міста виборг почули гучний вибух і побачили величезний стовп білого диму, що викликало паніку. Місцеве МНС стверджує, що це був запланований вибух під час видобутку гранітної крихти в кар'єрі.
Жителі російського виборгу повідомляють про гучний вибух, в соцмережах розповсюджується відео зі стовпом білого диму. Про це пише УНН з посиланням на російські пабліки.
Деталі
Жителі міста виборг ленінградської області рф чули гучний вибух після якого в стороні над містом вони побачили величезний стовп білого диму. Очевидці кажуть, що вибух був настільки потужним, що земля тремтіла під ногами.
Місцеві Telegram-канали поширили відео, на якому цей дим можна добре розгледіти.
Пізніше місцеве МНС повідомило, що нібито вибух під виборгом - це планові роботи з видобутку гранітної крихти в одному з кар'єрів.
Ці удари будуть продовжуватись: Юсов про вибухи в тулі23.01.24, 18:10 • 26896 переглядiв