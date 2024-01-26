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В российском городе выборг громкий взрыв, жители засняли большой столб белого дыма

В российском городе выборг громкий взрыв, жители засняли большой столб белого дыма

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 13:25  •  12333 просмотра

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Жители города выборг услышали громкий взрыв и увидели огромный столб белого дыма, что вызвало панику. Местное мчс утверждает, что это был запланированный взрыв во время добычи гранитной крошки в карьере.

Жители российского выборга сообщают о громком взрыве, в соцсетях распространяется видео со столбом белого дыма. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские паблики.

Детали

Жители города выборг ленинградской области рф слышали громкий взрыв после которого в стороне над городом они увидели огромный столб белого дыма. Очевидцы говорят, что взрыв был настолько мощным, что земля дрожала под ногами.

Местные Telegram-каналы распространили видео, на котором этот дым можно хорошо разглядеть.

Позже местное мчс сообщило, что якобы взрыв под выборгом - это плановые работы по добыче гранитной крошки в одном из карьеров.

Эти удары будут продолжаться: Юсов о взрывах в туле23 январь 2024, 16:10 • 24960 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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В российском городе выборг громкий взрыв, жители засняли большой столб белого дыма

Жители города выборг услышали громкий взрыв и увидели огромный столб белого дыма, что вызвало панику. Местное мчс утверждает, что это был запланированный взрыв во время добычи гранитной крошки в карьере.

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