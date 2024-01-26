В российском городе выборг громкий взрыв, жители засняли большой столб белого дыма

Жители российского выборга сообщают о громком взрыве, в соцсетях распространяется видео со столбом белого дыма. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские паблики.

Детали

Жители города выборг ленинградской области рф слышали громкий взрыв после которого в стороне над городом они увидели огромный столб белого дыма. Очевидцы говорят, что взрыв был настолько мощным, что земля дрожала под ногами.

Местные Telegram-каналы распространили видео, на котором этот дым можно хорошо разглядеть.

Позже местное мчс сообщило, что якобы взрыв под выборгом - это плановые работы по добыче гранитной крошки в одном из карьеров.

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