Эти удары будут продолжаться: Юсов о взрывах в туле
Киев • УНН
Юсов отметил, что все "инциденты" (хлопок, грохот, неопознанные летающие объекты), которые случаются на территории рф, случаются исключительно с военным объектами, которые задействованы в войне против Украины.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов не подтвердил, но и не опроверг причастность ГУР к ударам по заводу, где собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С/С1" и бронетехнику в российской туле, но заверил, что удары будут продолжаться. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.
Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но эти удары будут продолжаться. Безусловно Кирилл Буданов сказал абсолютно понятную стратегию, война для государства-агрессора должна быть перенесена на его территорию. Если мы говорим о туле, то там, наверное, меньше должны думать о "пряниках и самоварах", а больше о том, как остановить эту российскую геноцидную войну против Украины
Юсов отметил, что все "инциденты" (хлопок, грохот, неопознанные летающие объекты), которые случаются на территории рф, случаются исключительно с военным объектами, которые задействованы в войне против Украины.
"Было бы странно, что "такая игра", когда россия нападает на Украину, а для нее ничего не меняется. Меняется. И это сегодня сегодня ощущается на все больших расстояниях и дальше будет продолжаться", - добавил представитель ГУР.
Напомним
21 января сообщалось о взрывах возле российского завода в туле, где собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С/С1" и бронетехнику. Причиной называют неизвестные БПЛА, которые атаковали территорию.
Эти удары будут продолжаться: Юсов о взрывах в туле
Юсов отметил, что все "инциденты" (хлопок, грохот, неопознанные летающие объекты), которые случаются на территории рф, случаются исключительно с военным объектами, которые задействованы в войне против Украины.
Осторожно, мошенники: в "Укрэнерго" предупредили о фейковой рассылке якобы от их имени
Компании "Укрэнерго" предупредила украинцев о мошеннических сообщениях, которые рассылаются якобы от ее имени. В компании призвали граждан не реагировать на такие сообщения.
Зеленский встретился с президентом Европейской народной партии: говорили о евроинтеграции и безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем группы Европейской народной партии Европейского парламента Манфредом Вебером, чтобы обсудить вопросы европейской интеграции и ситуации с безопасностью в Украине. Зеленский проинформировал Вебера об ожиданиях Украины от будущего Европейского Совета, в частности относительно разблокирования 50 миллиардов евро помощи Украине.
россия игнорирует просьбу ПАСЕ предоставить информацию о ситуации с незаконно депортированными украинскими детьми - Генсек Совета Европы
Генеральный секретарь Совета Европы, выражая свое возмущение относительно неправомерной депортации украинских детей оккупантом, заявила, что рф отказывается идти на встречу ПАСЕ в урегулировании этой проблемы.
Атака рф на Харьков: количество погибших возросло до 7 человек
Российская атака на Харьков, Украина, привела к гибели семи человек, еще 23, в том числе трое детей, были госпитализированы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что поисковые работы продолжаются.
Украинские разработчики создали два окопных РЭБа, которые глушат российские FPV-дроны
Украинские разработчики создали систему радиоэлектронной борьбы, которая выводит из строя российские беспилотники FPV, генерируя белый шум в радиочастотном диапазоне 850-940 МГц, в результате чего они теряют связь с оператором и становятся неуправляемыми.
Ракетная угроза для всей Украины: взлетел еще один российский МиГ-31К
Российский МиГ-31К поднялся в воздух с аэродрома "Саваслейка", оставляя Украину под ракетной угрозой, сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Ранее сообщалось, что этот самолет выпустил ракеты в сторону украинских регионов.
В Болгарии могут заморозить российские активы в Болгарии
Болгарские депутаты предложили законопроект о замораживании российских имущественных активов, принадлежащих лицам, находящимся под санкциями.
Атака рф на Харьков: врачи рассказали о состоянии пострадавших
23 человека, в том числе трое детей, были госпитализированы после российской атаки на Харьков, трое из них находятся в тяжелом состоянии. По данным медиков, всего 57 человек получили медицинскую помощь, а шестеро жителей города погибли.
Враг в очередной раз ударил по Херсону: пострадала женщина
В результате повторного российского обстрела в Херсоне ранена 29-летняя женщина.