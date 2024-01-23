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Эти удары будут продолжаться: Юсов о взрывах в туле

Эти удары будут продолжаться: Юсов о взрывах в туле

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 16:10  •  3516 просмотра

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Юсов отметил, что все "инциденты" (хлопок, грохот, неопознанные летающие объекты), которые случаются на территории рф, случаются исключительно с военным объектами, которые задействованы в войне против Украины.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов не подтвердил, но и не опроверг причастность ГУР к ударам по заводу, где собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С/С1" и бронетехнику в российской туле, но заверил, что удары будут продолжаться. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но эти удары будут продолжаться. Безусловно Кирилл Буданов сказал абсолютно понятную стратегию, война для государства-агрессора должна быть перенесена на его территорию. Если мы говорим о туле, то там, наверное, меньше должны думать о "пряниках и самоварах", а больше о том, как остановить эту российскую геноцидную войну против Украины 

- сказал Юсов, комментируя причастность ГУР к ударам по Туле.

Юсов отметил, что все "инциденты" (хлопок, грохот, неопознанные летающие объекты), которые случаются на территории рф, случаются исключительно с военным объектами, которые задействованы в войне против Украины.

"Было бы странно, что "такая игра", когда россия нападает на Украину, а для нее ничего не меняется. Меняется. И это сегодня сегодня ощущается на все больших расстояниях и дальше будет продолжаться", - добавил представитель ГУР.

Напомним

21 января сообщалось о взрывах возле российского завода в туле, где собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С/С1" и бронетехнику. Причиной называют неизвестные БПЛА, которые атаковали территорию.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Ці удари будуть продовжуватись: Юсов про вибухи в тулі
These attacks will continue: Yusov on explosions in Tula
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Эти удары будут продолжаться: Юсов о взрывах в туле

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