Ці удари будуть продовжуватись: Юсов про вибухи в тулі

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов не підтвердив, але й не спростував причетність ГУР до ударів по заводу, де збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С/С1" та бронетехніку в російській тулі, але запевнив, що удари будуть продовжуватись. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати, але ці удари будуть продовжуватись. Безумовно Кирило Буданов сказав абсолютно зрозумілу стратегію, війна для держави-агресора має бути перенесена на її територію. Якщо ми говоримо про Тулу, то там, напевне, менше повинні думати про "пряники та самовари", а більше про те, як зупинити цю російську геноцидну війну проти України - сказав Юсов, коментуючи причетність ГУР до ударів по тулі.

Юсов наголосив, що всі "інциденти" (бавовна, гуркіт, неопізнані літаючі об’єкти), які трапляються на території рф, трапляються виключно з військовим обʼєктами, які задіяні у війні проти України.

"Було би дивно, що "така гра", коли росія нападає на Україну, а для неї нічого не змінюється. Змінюється. І це сьогодні сьогодні відчувається на все більших відстанях і далі буде продовжуватися", - додав представник ГУР.

Нагадаємо

21 січня повідомлялося про вибухи біля російського заводу в Тулі, де збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С/С1" та бронетехніку. Причиною називають невідомі БПЛА, які атакували територію.