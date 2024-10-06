У російському Каспійську спалахнув торгово-виставковий комплекс
Київ • УНН
У дагестанському Каспійську загорівся виставковий центр площею 700 кв. м. Вогонь охопив другий поверх будівлі, загорівся відділ побутової техніки поруч з точкою продажу м'яких іграшок.
Сьогодні, 6 жовтня, у дагестанському Каспійську спалахнув виставковий центр на площі 700 квадратів, вогнем охоплено другий поверх будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.
Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.
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Як повідомляють росЗМІ, у дагестанському Каспійську спалахнув виставковий центр на площі 700 квадратів, вогнем охоплено другий поверх будівлі.
Зазначається, що за словами очевидців, на території комплексу загорівся відділ побутової техніки поруч з точкою оптового продажу м'яких іграшок. Інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо
У селі осенці пермського краю рф спалахнула потужна пожежа на приватній базі зберігання нафтопродуктів. Вогонь охопив 10 тис. кв. м, на місці працюють 60 пожежників та 19 одиниць техніки.