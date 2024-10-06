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У російському Каспійську спалахнув торгово-виставковий комплекс

У російському Каспійську спалахнув торгово-виставковий комплекс

Київ • УНН

 • 17736 перегляди

У дагестанському Каспійську загорівся виставковий центр площею 700 кв. м. Вогонь охопив другий поверх будівлі, загорівся відділ побутової техніки поруч з точкою продажу м'яких іграшок.

Сьогодні, 6 жовтня, у дагестанському Каспійську спалахнув виставковий центр на площі 700 квадратів, вогнем охоплено другий поверх будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.

Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Як повідомляють росЗМІ, у дагестанському Каспійську спалахнув виставковий центр на площі 700 квадратів, вогнем охоплено другий поверх будівлі.

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Зазначається, що за словами очевидців, на території комплексу загорівся відділ побутової техніки поруч з точкою оптового продажу м'яких іграшок. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо

У селі осенці пермського краю рф спалахнула потужна пожежа на приватній базі зберігання нафтопродуктів. Вогонь охопив 10 тис. кв. м, на місці працюють 60 пожежників та 19 одиниць техніки. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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