В российском Каспийске загорелся торгово-выставочный комплекс
Киев • УНН
В дагестанском Каспийске загорелся выставочный центр площадью 700 кв. м. Огонь охватил второй этаж здания, загорелся отдел бытовой техники рядом с точкой продажи мягких игрушек.
Сегодня, 6 октября, в дагестанском Каспийске вспыхнул выставочный центр на площади 700 квадратов, огнем охвачен второй этаж здания. Информация о пострадавших не поступала.
Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Как сообщают росСМИ, в дагестанском Каспийске вспыхнул выставочный центр на площади 700 квадратов, огнем охвачен второй этаж здания.
Отмечается, что по словам очевидцев, на территории комплекса загорелся отдел бытовой техники рядом с точкой оптовой продажи мягких игрушек. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним,
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