В российском Каспийске загорелся торгово-выставочный комплекс

Сегодня, 6 октября, в дагестанском Каспийске вспыхнул выставочный центр на площади 700 квадратов, огнем охвачен второй этаж здания. Информация о пострадавших не поступала.

Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщают росСМИ, в дагестанском Каспийске вспыхнул выставочный центр на площади 700 квадратов, огнем охвачен второй этаж здания.

Отмечается, что по словам очевидцев, на территории комплекса загорелся отдел бытовой техники рядом с точкой оптовой продажи мягких игрушек. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним,

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