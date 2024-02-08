У росії заявили про збитий дрон над територією Криму

Російські засоби протиповітряної оборони нібито знищили український безпілотник над територією Республіки Крим. Про це повідомили у міноборони росії, передає УНН.

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Зазначається, що сьогодні вночі припинено спробу України запустити дрон по об'єктах на території Російської Федерації.

Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Республіки Крим йдеться у повідомленні російського оборонного відомства.

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