У росії заявили про збитий дрон над територією Криму
Київ • УНН
Російські ППО нібито збили український безпілотник над Кримом минулої ночі, згідно з повідомленням Міністерства оборони Росії.
Російські засоби протиповітряної оборони нібито знищили український безпілотник над територією Республіки Крим. Про це повідомили у міноборони росії, передає УНН.
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Зазначається, що сьогодні вночі припинено спробу України запустити дрон по об'єктах на території Російської Федерації.
Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Республіки Крим
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