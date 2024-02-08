В россии заявили о сбитом дроне над территорией Крыма

В ООН назвали количество убитых и раненых гражданских в Украине в январе

ООН сообщила, что в январе 2024 года в результате боевых действий, в том числе российских обстрелов, погиб или был ранен 641 украинский гражданский, что на 37% больше, чем в предыдущем месяце.