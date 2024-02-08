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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В россии заявили о сбитом дроне над территорией Крыма

В россии заявили о сбитом дроне над территорией Крыма

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 05:34  •  12232 просмотра

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Российские ПВО якобы сбили украинский беспилотник над Крымом прошлой ночью, согласно сообщению Министерства обороны России.

Российские средства противовоздушной обороны якобы уничтожили украинский беспилотник над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в минобороны россии, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сегодня ночью пресечена попытка Украины запустить дрон по объектам на территории Российской Федерации.

Очередными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым

говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Год работы Малюка: взрывы на Крымском мосту, Sea baby и Коломойский за решеткой07 февраль 2024, 15:07 • 21296 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
krymКрым
ukrainaУкраина
У росії заявили про збитий дрон над територією Криму
Russia claims to have shot down a drone over Crimea
Новости по теме

В россии заявили о сбитом дроне над территорией Крыма

Российские ПВО якобы сбили украинский беспилотник над Крымом прошлой ночью, согласно сообщению Министерства обороны России.

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В россии заявили о сбитом дроне над территорией Крыма

Украинская авиация нанесла 6 ударов по оккупантам за сутки - Генштаб

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Украинская ПВО уничтожила 11 из 17 "шахедов"

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 иранских беспилотников Shahed из 17, запущенных из Крыма в ночь на 8 февраля.

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Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине - Маркарова

Сенат США 8 февраля повторно рассмотрит законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню без включения миграционной реформы.

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Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине - Маркарова

На фоне отсутствия помощи США Россия истощает ПВО Украины - Кирби

Из-за нехватки помощи со стороны США Россия пользуется тем, что украинские системы противовоздушной обороны и боеприпасы постепенно истощаются, и увеличивает количество атак на украинские позиции и населенные пункты.

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8 февраля: День предложения руки и сердца, Международный день шотландского виски, Международный день шотландского виски

Сегодня, восьмого февраля, все влюбленные, которые хотят навсегда соединить свои судьбы, могут присоединиться ко Дню предложения руки и сердца. Событие возникло в Индии, но стало достаточно популярным во многих странах мира.

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8 февраля: День предложения руки и сердца, Международный день шотландского виски, Международный день шотландского виски

США одобрили продажу Польше систем радиолокации для ПВО на $1,2 млрд

США одобрили продажу Польше радарных систем противовоздушной обороны на сумму 1,2 миллиарда долларов, которые помогут контролировать ее воздушное пространство и выявлять угрозы, такие как российские ракеты.

Новости Мира •   •  17521 просмотра
США одобрили продажу Польше систем радиолокации для ПВО на $1,2 млрд

Китай больше не является источником №1 импорта США, впервые с 2008 года

В 2022 году Китай перестал быть главным источником импорта США, уступив позицию Мексике впервые с 2008 года благодаря снижению экономической зависимости от Китая и диверсификации цепей поставок.

Экономика •   •  20230 просмотра
Китай больше не является источником №1 импорта США, впервые с 2008 года

Такер Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным

Такер Карлсон объявил, что его интервью с президентом России Владимиром Путиным выйдет в эфир 9 февраля в 1 час ночи по киевскому времени.

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Такер Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным

В ООН назвали количество убитых и раненых гражданских в Украине в январе

ООН сообщила, что в январе 2024 года в результате боевых действий, в том числе российских обстрелов, погиб или был ранен 641 украинский гражданский, что на 37% больше, чем в предыдущем месяце.

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В ООН назвали количество убитых и раненых гражданских в Украине в январе