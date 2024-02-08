В россии заявили о сбитом дроне над территорией Крыма
Киев • УНН
Российские ПВО якобы сбили украинский беспилотник над Крымом прошлой ночью, согласно сообщению Министерства обороны России.
Российские средства противовоздушной обороны якобы уничтожили украинский беспилотник над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в минобороны россии, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сегодня ночью пресечена попытка Украины запустить дрон по объектам на территории Российской Федерации.
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Год работы Малюка: взрывы на Крымском мосту, Sea baby и Коломойский за решеткой07 февраль 2024, 15:07 • 21296 просмотров
В россии заявили о сбитом дроне над территорией Крыма
Российские ПВО якобы сбили украинский беспилотник над Крымом прошлой ночью, согласно сообщению Министерства обороны России.
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