У росії заявили про атаку на бєлгородську область із РСЗВ Vampir

У міноборони рф заявили про здійснення атаки з застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Vampir". Ворожа ППО нібито знищила 14 реактивних снарядів над територією бєлгородської області, передає УНН.

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Як зазначає міноборони рф, близько 12.30 нібито була припинена спроба атаки об'єктів на території росії із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Vampir".

"Черговими засобами ППО чотирнадцять реактивних снарядів було знищено над територією бєлгородської області", - йдеться у повідомленні російського оборонного відомства у Telegram.

Раніше УНН повідомляв, що у російському бєлгороді сьогодні вранці було гучно. Після оголошення ракетної небезпеки у місті виднівся дим, є інформація про жертви.