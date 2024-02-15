В россии заявили об атаке на Белгородскую область из РСЗО Vampir

В минобороны рф заявили об осуществлении атаки с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Vampir". Вражеская ПВО якобы уничтожила 14 реактивных снарядов над территорией белгородской области, передает УНН.

Детали

Как отмечает минобороны рф, около 12.30 якобы была пресечена попытка атаки объектов на территории россии с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Vampir".

"Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов было уничтожено над территорией белгородской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства в Telegram.

Ранее УНН сообщал, что в российском белгороде сегодня утром было шумно. После объявления ракетной опасности в городе виднелся дым, есть информация о жертвах.