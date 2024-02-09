У росії складають "чорний список" блогерів, які уникають працювати в російських соцмережах

Громадська палата рф стурбована створенням "чорного списку" ютьюб-блогерів, який, за задумом авторів, стане основою для вжиття заходів щодо блогерів, які "ігнорують" російські соцмережі. Про це пише низка росЗМІ, передає УНН.

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Передбачається, що "чорний список" стане частиною програми зі стимулювання переходу блогерів на російські соцмережі. Принаймні така задумка членів Громадської палати.

Надалі він має стати основою для розроблення та вжиття заходів щодо "контентмейкерів", які ігнорують наші платформи. І тут своє слово мають сказати законодавці, тому що, якщо не переходите на наші платформи, значить, ви хочете приховати свої доходи, або по дурості, або за звичкою, або ведете ворожу діяльність. - заявив один із членів Громадської палати Олександр Малькевич.

Від також повідомив, що першу частину "чорного списку" автори мають намір присвятити блогерам, які працюють на дитячу аудиторію.