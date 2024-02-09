В россии составляют "черный список" блогеров, которые избегают работать в российских соцсетях

Общественная палата рф озаботилась созданием "черного списка" ютьюб-блогеров, который, по задумке авторов, станет основой для принятия мер в отношении блогеров, "игнорирующих" российские соцсети. Об этом пишет череда росСМИ, передаёт УНН.

Детали

Предполагается, что "чёрный список" станет частью программы по стимулированию перехода блогеров на российские соцсети. По крайней мере такова задумка членов Общественной палаты.

В дальнейшем он должен стать основой для разработки и принятия мер по отношению к "контентмейкерам", игнорирующим наши платформы. И здесь свое слово должны сказать законодатели, потому что, раз не переходите на наши платформы, значит вы хотите скрыть свои доходы, либо по глупости, либо по привычке, либо ведете вражескую деятельность. – заявил один с членов Общественной палаты Александр Малькевич.

От также сообщил, что первую часть "черного списка" авторы намерены посвятить блогерам, которые работают на детскую аудиторию.