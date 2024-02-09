В россии составляют "черный список" блогеров, которые избегают работать в российских соцсетях
Общественная палата россии предлагает создать черный список YouTube-блогеров, не пользующихся российскими социальными сетями, который можно будет использовать для принятия мер против них за игнорирование отечественных платформ.
Не может быть 20 тыс. аспирантов за 2 года, когда до этого их было 2 тыс: Корниенко о работе над мобилизационным законопроектом
Коротко о главном: Комитеты обсуждают поправки к законопроекту о мобилизации, включая учет аспирантов, поскольку не может быть внезапного увеличения с 2 000 до 20 000 аспирантов, которые имеют право на призыв в течение 2 лет.
Почти все заказы на производство дронов получают украинские компании - Данилов
Украинские компании получают почти все государственные заказы на производство беспилотников для обеспечения вооруженных сил страны.
В Крыму острая нехватка медиков: оккупационные власти не могут найти врачей – Крым.Реалии
По данным российских властей, в оккупированном Крыму не хватает 1500 медицинских работников, что необходимо для надлежащего обслуживания населения полуострова.
Реакция Еврокомиссии на интервью путина Такеру Крлсону: только повторил свою ложь и манипуляции
Представитель ЕС раскритиковала "западное" интервью путина, заявив, что он повторил старую ложь и продемонстрировал еще большую враждебность к Западу, не предложив реальных шагов к миру в Украине.
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
Ограничения на денежные переводы, предложенные Национальным банком Украины и поддержанные Даниилом Гетманцевым, председателем налогового комитета Верховной Рады, могут предоставить налоговым органам полномочия чрезмерно контролировать финансы граждан и сравнивать их доходы и расходы.
россияне сбросили семь авиабомб на Сумщину: два человека погибли, еще четверо ранены
Оккупационные войска сбросили семь авиабомб на три приграничных населенных пункта в Сумской области, в результате чего двое гражданских лиц погибли, еще четверо получили ранения.
Украина стремится углубить сотрудничество с американскими партнерами в атомной отрасли для устранения России с мировых ядерных рынков
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что углубление сотрудничества с американскими партнерами в ядерной отрасли может помочь устранить Россию с мировых ядерных рынков.
Фонд ликвидации: на продолжение реализации проектов восстановления рекомендовано выделить 9,45 миллиарда гривен
Межведомственная рабочая группа рекомендовала выделить из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ 9,45 млрд грн на более 230 проектов, реализация которых была начата в 2023 году.
Зеленскому презентовали Экологический договор для Украины: документ содержит 50 рекомендаций
Международная рабочая группа по вопросам экологических последствий войны представила президенту Зеленскому Экологический договор для Украины, состоящий из 50 рекомендаций, которые помогут преодолеть вред, нанесенный окружающей среде российской агрессией.