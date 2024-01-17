У росії хочуть запровадити вимогу надавати геолокації всіх IP-адрес владі
Київ • УНН
Російське відомство Роскомнадзор пропонує операторам зв'язку надавати географічне положення всіх IP-адрес. Цей крок, як стверджується, допоможе протистояти DDoS-атакам на державні ресурси, а також дасть змогу уряду відстежувати і блокувати небажаний інтернет-контент.
У росії Роскомнадзор хоче дізнатися геолокацію всіх IP-адрес. Відповідне розпорядження відомство направило на розгляд в Держдуму рф. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Згідно із запропонованими правками від Роскомнагляду, оператори зв'язку будуть зобов'язані надавати географічне місце розташування IP-адрес у вигляді координат
У пояснювальній записці до проєкту наказу йдеться про те, що Роскомнагляду нібито необхідно знати фізичні адреси всіх IP-адрес Рунета через DDoS-атаки на російські державні ресурси.
Утім, за словами експертів, це нововведення ніяк не допоможе відбивати DDoS-атаки. Водночас такий дозор з боку державної структури спростить пошук тих, хто опублікував у російському сегменті Інтернету заборонену владою інформацію. Доступ до таких даних також дасть змогу владі точково блокувати неугодні інтернет-ресурси в окремо взятих регіонах.
Планується, що наказ набуде чинності з вересня 2024 року.
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