У росії хочуть запровадити вимогу надавати геолокації всіх IP-адрес владі

У росії Роскомнадзор хоче дізнатися геолокацію всіх IP-адрес. Відповідне розпорядження відомство направило на розгляд в Держдуму рф. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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Згідно із запропонованими правками від Роскомнагляду, оператори зв'язку будуть зобов'язані надавати географічне місце розташування IP-адрес у вигляді координат

У пояснювальній записці до проєкту наказу йдеться про те, що Роскомнагляду нібито необхідно знати фізичні адреси всіх IP-адрес Рунета через DDoS-атаки на російські державні ресурси.

Утім, за словами експертів, це нововведення ніяк не допоможе відбивати DDoS-атаки. Водночас такий дозор з боку державної структури спростить пошук тих, хто опублікував у російському сегменті Інтернету заборонену владою інформацію. Доступ до таких даних також дасть змогу владі точково блокувати неугодні інтернет-ресурси в окремо взятих регіонах.

Планується, що наказ набуде чинності з вересня 2024 року.

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