В россии хотят ввести требование предоставлять геолокации всех IP-адресов властям

В россии Роскомнадзор хочет узнать геолокацию всех IP-адресов. Соответсвующее распоряжение ведомство направило на рассмотрение в Госдуму рф. Об этом сообщают росСМИ, передаёт УНН.

Детали

Согласно предложенным правкам от Роскомнадзора операторы связи будут обязаны предоставлять географическое месторасположение IP-адресов в виде координат

В пояснительной записке к проекту приказа говорится, что Роскомнадзору якобы необходимо знать физические адреса всех IP-адресов Рунета из-за DDoS-атак на российские государственные ресурсы.

Впрочем, по словам экспертов, это нововведение никак не поможет отражать DDoS-атаки. В тоже время такой дозор со стороны государственной структуры упростит поиск опубликовавших в российском сегменте Интернета запрещенную властями информацию. Доступ к таким данным также позволит властям точечно блокировать неугодные интернет-ресурсы в отдельно взятых регионах.

Планируется, что приказ вступит в силу с сентября 2024 года.

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