У росії до шести років за ґратами заочно засудили українського дипломата
Київ • УНН
Російський суд заочно засудив колишнього посла України в Казахстані Петра Врублевського до 6 років ув'язнення за висловлювання про вбивства росіян. Врублевського оголошено в міжнародний розшук.
Суд у росії заочно призначив колишньому послу України в Казахстані Петру Врублевському 6 років позбавлення волі за висловлювання про вбивства росіян. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
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Як заявили в у рф, термін відбуття покарання обчислюватимуть із моменту екстрадиції експосла на територію росії або з моменту його затримання.
Зазначається, що ще у березні Врублевського заочно взяли під варту та оголосили в міжнародний та федеральний розшук.
У правоохоронних органах рф стверджували, що таких заходів вжили в межах кримінальної справи, яку відкрили проти Врублевського "після його закликів вбивати по всьому світу якнайбільше росіян".
Контекст
В інтерв'ю для блогера з Казахстану Діаса Кузаїрова у серпні 2022 року український дипломат сказав: "Намагаємось убити їх якомога більше. Що більше росіян ми вб'ємо зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям. От і все".
У російському МЗС звинуватили Врублевського нібито в підтвердженні "національних чисток". А МЗС Казахстану викликало українського посла і висловило йому протест через ці висловлювання: заявили про неприйнятність та несумісність подібних заяв із діяльністю посла іноземної держави.
Слід зауважити, що влада Казахстану відмовила росії у вимозі вислати посла України через його фразу про вбивства росіян, але попросила Київ замінити дипломата. Своєю чергою, резидент України Володимир Зеленський звільнив посла на прохання Астани.
Нагадаємо
У росії до 12 років за ґратами засудили 35-річну українку Христину Любашенко, яка запустила у москві кульки з біло-синьо-білим прапором.